Эксперт указал на настройки смартфона, которые лучше не трогать
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Операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева рассказала, что в смартфонах лучше вообще не стоит трогать настройки SIM-карты.
По ее словам, при совершении неосторожных действий можно остаться без интернета или потерять сеть. При этом вернуть телефон к заводским настройкам без участия специалиста будет достаточно сложно, указал эксперт.
Нужно очень аккуратно действовать с подписками или платными услугами – не стоит пытаться их отключить, если они встроены в меню SIM-карты оператором», — рекомендует Тимофеева.
Также специалист посоветовала не использовать режим разработчика для самостоятельных внесений изменений в функционал гаджета.