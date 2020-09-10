Эксперт указал на настройки смартфона, которые лучше не трогать

Операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева рассказала, что в смартфонах лучше вообще не стоит трогать настройки SIM-карты.

По ее словам, при совершении неосторожных действий можно остаться без интернета или потерять сеть. При этом вернуть телефон к заводским настройкам без участия специалиста будет достаточно сложно, указал эксперт.

Нужно очень аккуратно действовать с подписками или платными услугами – не стоит пытаться их отключить, если они встроены в меню SIM-карты оператором», — рекомендует Тимофеева.

Также специалист посоветовала не использовать режим разработчика для самостоятельных внесений изменений в функционал гаджета.