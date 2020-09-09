В работе Zoom возникли проблемы
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Пользователи видеосервиса Zoom сообщили о проблемах в его работе. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.
Так пользователи начали заявлять о сбоях в работе сервиса с 17.34 мск.
Больше всего жалоб (48%) поступило на проблемы со входом в Zoom. Еще 38% респондентов заявили, что не могут присоединиться к конференции, а 17% пользователей жалуются на качество изображения.
Чаще всего о проблемах в работе сервиса сообщили жители Британии, Румынии, США и Швейцарии.