В работе Zoom возникли проблемы

Пользователи видеосервиса Zoom сообщили о проблемах в его работе. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

Так пользователи начали заявлять о сбоях в работе сервиса с 17.34 мск.

Больше всего жалоб (48%) поступило на проблемы со входом в Zoom. Еще 38% респондентов заявили, что не могут присоединиться к конференции, а 17% пользователей жалуются на качество изображения.

Чаще всего о проблемах в работе сервиса сообщили жители Британии, Румынии, США и Швейцарии.