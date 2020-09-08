Instagram восстановил доступ к заблокированному аккаунту сына Бледанс

Instagram восстановил аккаунт сына актрисы и певицы Эвелины Бледанс, представители сервиса также принесли извинение за его блокировку. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Facebook.

«Данный аккаунт был восстановлен и не должен был быть удален. Сейчас мы выясняем, как это могло произойти, и приносим извинения за эту ошибку», — добавили в компании.

Ранее администрация Instagram заблокировала страницу сына Бледанс Семена, который родился с синдромом Дауна. По словам отца мальчика, который и вел этот аккаунт на протяжении 8 лет, причиной блокировки стало «несоответствие правилам» соцсети.

Позднее родители Семена связались со службой поддержки сервиса и предоставили доказательства того, что аккаунтом пользовались именно они. Несмотря на это, доступ к странице так и не был восстановлен.

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