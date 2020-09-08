В России к 2024 году около 300 госуслуг будут предоставляться онлайн

Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев заявил, что к 2024 году около 300 государственных услуг будут предоставляться гражданам в электронном формате, сообщает ТАСС.

«У нас в планах обеспечить 300 услуг в течение 3 лет, примерно 120 - это федеральные и 180 - региональные и муниципальные. Они сейчас представлены на портале, но когда мы говорим о новой услуге — подразумеваем, что не требуется очного посещения», — заявил министр.

По его словам, такое нововведение позволит существенно ускорить документооборот, а на заполнение необходимой формы будет уходить около 1,5 минуты.

Кроме того, 95% всех услуг будут предоставляться полностью в электронном виде.

«Например, для получения паспорта нужно будет прийти лично. Но наша целевая модель — что гражданин сможет полностью и подать документы, и получить результат онлайн», — отметил Шадаев.

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