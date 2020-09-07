На голосовании по Конституции РФ были совершены DDoS-атаки из Британии, Украины и США

Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских рассказал об источнике DDoS-атак, которые проводились на голосовании по Конституции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление было сделано на конференции ОБСЕ по кибербезопасности.

Спецпредставитель уточнил, что атаки на госорганы были зафиксированы с территорий США, Украины и Британии.

«Источники DDoS-атак мощностью до 240 тыс. запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ», — подчеркнул Крутских.

Он также добавил, что хакерские атаки с целью воздействия на критическую инфраструктуру и выборные процессы стали типичным явлением для 2020 года.

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