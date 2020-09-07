«Ъ»: депутат Госдумы пожаловался на Apple в ФАС

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку компании Apple. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующее обращение он уже направил службе. В нем говорится о жалобах российских разработчиков на невозможность зарегистрировать аккаунт в системе Apple.

В связи с этим, специалисты вынуждены регистрировать свои приложения через купленные на черном рынке зарегистрированные в США и Китае аккаунты.

«Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию», — говорится в документе Горелкина.

Уточняется, что ФАС уже рассматривает обращение. При этом в ведомстве отметили, что соответствующих прямых жалоб там не получали.

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