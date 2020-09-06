Facebook запретил умирающему французу вести трансляцию своей смерти

Facebook заблокирует трансляцию 57-летнего Алена Кока, который намеревался показывать свои последние дни онлайн. Об этом пишет ВВС.

Ранее Кок попросил президента Франции Эммануэля Макрона разрешить ему эвтаназию, но получил отказ. После этого мужчина перестал есть и пить, чтобы приблизить смерть.

«Я знаю, что предстоящие дни будут трудными, но я сделал свой выбор, я спокоен», — заявил Кок.

Мужчина хотел показать свои последние дни в трансляции Facebook, но компания не разрешила это, заявив, что соцсеть запрещает демонстрацию самоубийств.

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