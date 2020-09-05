Эксперт рассказал, что можно узнать о человеке по его номеру мобильного

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал, какую информацию можно узнать по номеру мобильного телефона человека.

«Чтобы узнать, кто именно вам звонит, можно воспользоваться популярным мобильным положением Getcontact, которое содержит в себе «умную телефонную книжку», так как пользователи сливают туда номера телефонов и данные к ним», — рассказал эксперт «Прайму».

При этом он отметил, что у этого приложения есть минус – при регистрации пользователь автоматически делится своими контактами.

Кроме того, о номере телефона можно узнать, вбив его в поиске браузера и в социальных сетях. В поисковике будет информация, в каком регионе был зарегистрирован этот номер, а в соцсетях – по привязанному номеру высветится страничка человека. Также имя и фамилию человека и его фотографию можно найти, используя мессенджеры.

Если ФИО владельца номера известно и нужно больше информации, то в интернете можно поискать данные налоговой службы, решения судов и наличие долгов.

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