Примерять одежду в магазинах можно будет с помощью 3D-сканирования

Управляющий портфелем Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Илья Королев рассказал о технологии 3D-сканирования, которая позволит вычислить обхваты человека и сформировать модель тела с учетом всех параметров. Об этом сообщает «Российская газета».

Команда разработчиков технологии собрала уникальную базу параметров человека. Вместе с этим другая инновация генеративная нейронная сеть поможет примерять одежду с помощью 3D-сканирования на основе созданных параметров.

Так, сооснователь российского разработчика Texel Сергей Климентьев отметил, что в будущем ожидается применение этих разработок в сферах фитнеса, кино, компьютерных игр, а также VR.

По мнению представителя фонда венчурных инвестиций Rusnano Sistema Сергея Протаса, к 2025 году рынок виртуальных примерочных будет превышать $7,5 млрд благодаря существенным изменениям.