Эксперт рассказал о «ПК-боярах», покупающих видеокарты за 137 тысяч рублей

Покупателями новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090, стоимостью 136 990 руб., в первую очередь станут киберспортсмены и компьютерные клубы, которые конкурируют за клиентов. Кроме того, потратить такую сумму на видеокарты могут те, кто регулярно обновляет свой компьютер или покупает комплектующие на годы вперед. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

По его словам, игры все больше похожи на кино, поэтому геймерам неизбежно приходится обновлять оборудование.

«Я думаю, что в ближайшие годы эта граница между геймингом и кинематографом совсем сотрется и мы будем «играть в интерактивное кино». Естественно, с ростом качества графики в играх растут и требования к оборудованию пользователей», — сказал Мешалкин.

Он отметил, что геймеры, которые выбрали для себя ПК, а не игровую консоль, заранее готовы к большим тратам.

«Что касается стоимости, то не зря владельцев игровых компьютеров в шутку называют «ПК-бояре»: они ставят во главу угла качество и могут себе это позволить, выбирая для игр именно компьютер, а не приставку», — заключил Мешалкин.

Ранее компания NVIDIA представила серию игровых видеокарт из трех моделей — RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. Флагманская модель получила 24 ГБ видеопамяти, она может обеспечить комфортную игру с FPS 60 в качестве 8К. Подробнее о том, кто и зачем готов тратить десятки тысяч рублей на современные графические процессоры, — в материале «Газеты.Ru».