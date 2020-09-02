В РФ начались испытания поездов с искусственным интеллектом

РЖД приступила к тестированию первых в мире поездов с искусственным интеллектом, передает ТАСС.

Данное новшество призвано свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора.

По данным агентства, уже создано 10 опытных локомотивов, которые могут при помощи технического зрения обнаружить объекты на железной дороге. Используя искусственный интеллект, комплекс может оценивать обстановку, выдавать машинисту предупреждающие об опасности сигналы, а при отсутствии его реакции принимать необходимые решения.

Завершить тестирование и получить разрешение на промышленное производство планируется осенью 2020 года.

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