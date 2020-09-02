Россияне стали активнее менять сотовых операторов

Тарифная политика сотовых компаний заставила жителей России чаще менять операторов, сохраняя при этом номера. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС).

По информации издания, в августе число таких абонентов оказалось максимальным с начала года и составило 327,4 тысяч. При этом в каждый из месяцев первого полугодия число переходов не достигало 300 тысяч.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин объяснил, что интерес к переносу номера усилился после окончания пандемии, показав отложенный спрос на данную услугу. Во многом, по словам аналитика, этому способствовали и сами операторы «большой четверки», объявившие о корректировке тарифов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиян предупредили, что услуги связи могут подорожать

— Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов