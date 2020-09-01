Facebook ликвидировал «российскую сеть дезинформации»

Facebook удалил фейковые аккаунты, «связанные с российскими оперативниками», которые привлекали американских журналистов для создания дезинформирующих материалов о предстоящих президентских выборах в США, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление компании.

Сеть состояла из 13 профилей и двух страниц, она находилась «на ранних стадиях привлечения аудитории», рассказали в Facebook.

По данным компании, американские журналисты писали по заказу «российских оперативников» статьи, ориентированные на аудиторию с левыми политическими взглядами. Данные статьи были посвящены президентской кампании кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, политике действующего главы страны США Дональда Трампа и расовой несправедливости, указано в сообщении.