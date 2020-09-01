Правительство обдумывает послабления для IT-компаний

Правительство РФ рассматривает возможность введения ряда послаблений для IT-компаний. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.

По данным издания, правительство может дать IT компаниям отсрочку по локализации персональных данным россиян, а также приостановить до сентября 2022 года действие требования «закона Яровой» о ежегодном увеличении на 15% емкости технических средств для хранения интернет-трафика.

Кроме того, компании могут получить право на отсрочку оплаты госаренды помещений под размещение инфраструктуры.

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