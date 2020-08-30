Часть эксклюзивных игр Sony выйдет на компьютерах

Компания Sony допускает, что некоторые ее игры, доступные только на игровых приставках Sony PlayStation, выйдут на компьютерах, следует из годового отчета разработчика.

«Мы рассмотрим возможность расширения распространения наших собственных игр на платформу ПК, чтобы способствовать дальнейшему росту нашей прибыльности», — говорится в документе.

Компания не уточнила, какие именно игры будут адаптированы для компьютеров.

В марте 2020 года Sony заявляла о планах выпустить игру Horizon Zero Dawn на ПК.

Sony — крупнейшая японская компания, разрабатывающая домашнюю и профессиональную электронику, игровые приставки и другую высокотехнологичную продукцию.

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