В центре Минска начались перебои в работе мобильного интернета

В центре белорусской столицы, где проходит массовая акция оппозиции, начались перебои в работе мобильного интернета, передает РИА «Новости».

Уточняется, что мобильный интернет перестал работать в нескольких районах города вдоль проспекта Независимости.

У одного из операторов интернет отключился полностью, у других — уменьшилась скорость передачи данных. Также перебои наблюдаются в работе мессенджеров.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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