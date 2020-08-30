В работе Telegram произошел сбой

Пользователи ряда стран жалуются на сбои в работе Telegram, следует из данных сайта Downdetector.

Наибольшее количество неполадок в работе мессенджера зафиксировано в России, Сингапуре, Германии, Франции, Великобритании и Турции.

Самыми частыми жалобами стали невозможность подключения к мессенджеру (89%) и проблемы с отправкой сообщений (10%).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Telegram ввел функцию видеозвонков в честь своего 7-летия

— Tele2 запустил безлимит на Telegram

— Telegram добавил функцию изменения белорусского флага