В работе Telegram произошел сбой
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Пользователи ряда стран жалуются на сбои в работе Telegram, следует из данных сайта Downdetector.
Наибольшее количество неполадок в работе мессенджера зафиксировано в России, Сингапуре, Германии, Франции, Великобритании и Турции.
Самыми частыми жалобами стали невозможность подключения к мессенджеру (89%) и проблемы с отправкой сообщений (10%).
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