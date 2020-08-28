TikTok заблокировал ролики с призывами принимать вызывающий галлюцинации препарат

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Администрация TikTok заблокировала ролики, авторы которых призывали принимать большие дозировки лекарства от аллергии, способного вызывать галлюцинации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее подростки в США запустили в социальной сети TikTok челлендж, призывающий принимать в больших дозах препарат «Бенадрил», чтобы вызвать галлюцинации.

Роскомнадзор позже заблокировал этот контент на территории России.

«Безопасность и благополучие наших пользователей — приоритет TikTok. Ранее мы получили запрос от Роскомнадзора, связанный с препаратом, и оперативно заблокировали этот контент на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе TikTok.

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