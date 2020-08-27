Глава TikTok уходит из компании после угроз Трампа заблокировать приложение

Исполнительный директор видеосервиса TikTok Кевин Майер покидает компанию после угрозы президента США Дональда Трампа заблокировать приложение в стране. Об этом сообщает газета Financial Times.

Майер занял пост исполнительного директора в мае 2020 года.

Отмечается, что временным исполняющим обязанности главы компании будет действующий генеральный менеджер Ванесса Паппас.

По данным газеты, Майер принял решение уйти в отставку после того, как американский лидер Дональд Трамп завил, что запретит приложение TikTok на территории Соединенных Штатов, если компания ByteDance до 15 сентября не продаст его какой-либо компании из США.

Администрация страны обвиняет пекинскую компанию в том, что она может передавать данные американцев властям Китая. Владельцы приложения это отрицают.

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