В Роспатенте перечислили самые необычные изобретения России за этот год

Глава Роспатента Григорий Ивлиев перечислил наиболее необычные изобретения текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, самой уникальной стала технология оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала, которую разработали в Новосибирском государственном университете. Благодаря данной разработке специалисты смогут определять тревогу или депрессию по голосу.

Во вторую очередь Ивлиев назвал систему обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта, которую запатентовал Сеченовский университет. Теперь рак молочной железы можно выявлять на ранних стадиях.

Глава ведомства также отметил появление так называемых голосовых помощников, которые способны по мимике определять артикуляцию и воспроизводить звуки.

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