WSJ: Цукерберг предупреждал Трампа об опасности TikTok в 2019 году

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в 2019 году предупреждал американские власти об опасности, исходящей от китайских технологических компаний и приложения TikTok. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным издания, Цукерберг в 2019 году заявлял президенту США Дональду Трампу, что рост китайских технологических компаний угрожает американскому бизнесу.

Также Цукерберг выступал с речью перед студентами университета Джорджтауна, в которой заявлял, что TikTok не разделяет американских ценностей и угрожает лидерству США в технологической сфере.

Ранее власти США приняли решение заблокировать TikTok на территории страны, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

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