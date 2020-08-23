Twitter вновь пометил запись Трампа как нарушающее правила

Социальная сеть Twitter пометила запись президента США Дональда Трампа о голосовании по почте как нарушающее правила из-за «вводящих в заблуждение утверждений».

«Теперь демократы используют ящики для голосования, что является катастрофой для безопасности избирателей. Помимо всего прочего, они позволяют человеку голосовать несколько раз», — написал Трамп.

Президент также заявил, что ящики не продезинфицированы от коронавируса.

Теперь твит не доступен в ленте сразу — пользователю нужно прочитать предупреждение и подтвердить желание увидеть текст. Как заявляет компания, заявления Трампа «потенциально могут убедить людей не голосовать».

Ранее Twitter уже помечал сообщения Трампа как нарушающие правила соцсети.

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