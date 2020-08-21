«Ъ»: Минкомсвязь разработает платформу учета мигрантов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций займется разработкой платформы учета и оповещения мигрантов, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа.

По предварительной информации, будет создана единая база данных граждан иностранных государств, указано в материале. Кроме того, в рамках платформы российские ведомства смогут обмениваться информацией для предоставления иностранцам государственных услуг в электронном формате.

Разработкой платформы ранее занималось министерство внутренних дел, однако было принято решение передать проект Минкомсвязи, так как платформу нужно интегрировать с порталом госуслуг, рассказал «Ъ» профильный федеральный чиновник. По словам источника, МВД, МИД и министерство труда войдут в рабочую группу проекта.

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