TikTok отчитался об удалении в США «разжигающих ненависть» видео

Китайское приложение TikTok с начала года удалило более 380 тыс. видео в США за «разжигание ненависти». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы удаляем контент, разжигающий ненависть, включая оскорбления на расовой почве, с нашей платформы по мере того, как узнаем о подобном. С начала 2020 года мы удалили в США более 380 тысяч видео за нарушение нашей политики борьбы с разжигающими ненависть материалами», — говорится в сообщении.

Кроме того, администрация приложения заблокировала более 1300 учетных записей за контент или поведение, разжигающие ненависть, и удалила более 64 тыс. комментариев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны рассматривают различные меры против китайской TikTok, включая запрет. Американские спецслужбы утверждают, что руководство соцсети передаёт китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

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