Apple создала для правительства США секретный iPod.
Компания Apple создала для правительства США секретный iPod. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на бывшего инженера компании Дэвида Шайера.
По его словам, в то время, в 2005 году, лишь двое сотрудников корпорации знали о данном проекте — вице-президент подразделения iPod и старший вице-президент по аппаратному обеспечению.
Он отметил, что с того периода эти работники уже покинули компанию. По словам Шайера, сотрудники Apple совместно со служащими американского оборонного подрядчика Bechtel должны были создать специальный iPod — внешне обычный, но внутри него должно было быть записывающее данные устройство.
Инженер добавил, что Apple помогала непосредственно Министерству энергетики.
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