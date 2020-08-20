Компания Apple создала для правительства США секретный iPod. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на бывшего инженера компании Дэвида Шайера.

По его словам, в то время, в 2005 году, лишь двое сотрудников корпорации знали о данном проекте — вице-президент подразделения iPod и старший вице-президент по аппаратному обеспечению.

Он отметил, что с того периода эти работники уже покинули компанию. По словам Шайера, сотрудники Apple совместно со служащими американского оборонного подрядчика Bechtel должны были создать специальный iPod — внешне обычный, но внутри него должно было быть записывающее данные устройство.

Инженер добавил, что Apple помогала непосредственно Министерству энергетики.

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