Минкомсвязь деактивировала портал для выдачи цифровых пропусков
Минкомсвязь РФ деактивировала сетевой портал, на котором граждане могли получить цифровой пропуск для передвижения по городу в условиях действующего ранее карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
«После завершения приемки форма стала неактивной и перестала быть доступна пользователям портала», — заявили в министерстве.
Отмечается, что все данные пользователей, зарегистрированных на портале были уничтожены.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.
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