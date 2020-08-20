Минкомсвязь деактивировала портал для выдачи цифровых пропусков

Минкомсвязь РФ деактивировала сетевой портал, на котором граждане могли получить цифровой пропуск для передвижения по городу в условиях действующего ранее карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

«После завершения приемки форма стала неактивной и перестала быть доступна пользователям портала», — заявили в министерстве.

Отмечается, что все данные пользователей, зарегистрированных на портале были уничтожены.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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