В работе Gmail по всему миру произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе электронной почты Gmail. Об этом упоминается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В основном жалобы поступали от пользователей из США, Австралии и Японии.

Около 40% заявили, что не могут авторизоваться, 34% — получить сообщения, еще у 25% возникли проблемы с прикрепленными файлами.

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