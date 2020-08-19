Эксперт рассказал, как не дать приложениям украсть личные данные

Основатель сервиса блокировки рекламы 1Blocker Салават Ханов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о том, как обезопасить себя от приложений, которые крадут личные данные.

Чаще всего пользователи сами предоставляют сервисам «лишнюю» информацию. Если вы не хотите, чтобы банковские приложения могли обращаться к вашим контактам постоянно, необходимо отключить доступ к адресной книге. Кроме того, в настройках самого телефона можно ограничить трекинг рекламы, сбросив специальный идентификатор.

«Независимо от того, как часто вы используете приложения с бесплатным VPN, прочитайте соглашение об обслуживании. Такие приложения могут быть опасными из-за того, что собирают информацию со всех профилей в соцсетях воедино. Помните, что через разрешение к медиатеке разработчик может получить доступ к большому количеству информации, так как у всех фотографий есть геолокация», — отметил Ханов.

Также эксперт напомнил, что важно своевременно устанавливать обновления ОС и приложений. Они могут содержать в себе исправления ошибок, связанных с безопасностью.

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