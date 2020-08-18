WikiLeaks подозревают в оказании помощи российской разведке в 2016 году

Веб-сайт WikiLeaks мог сыграть ключевую роль в усилиях России по оказанию влияния на президентские выборы в США в 2016 году, говорится в отчете комитета Сената по разведке.

В тексте утверждается, что бывший председатель кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с россиянами, а также сайт WikiLeaks, вероятно, знал, что помогает российской разведке и Трампу занять кресло.

Комитет пришел к выводу, что роль Манафорта и его близость к Трампу открыли возможности для российской разведки. «Доступ на высоком уровне и готовность делиться информацией с лицами, тесно связанными с российскими спецслужбами... представляют серьезную угрозу контрразведки», — говорится в отчете, который цитирует Reuters.

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