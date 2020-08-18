Apple удалит профиль разработчика игры Fortnite из App Store

Американская компания Apple удалит учетную запись компании Epic Games, создавшей популярную видеоигру Fortnite, из своего магазина App Store. Об этом в своем Twitter сообщила Epic Games.

Компания уведомила, что Apple 28 августа прекратит действие всех учетных записей разработчиков. Кроме того, компанию лишат возможности пользоваться инструментами разработки под iOS и Mac.

В Epic Games заявили, что будут обжаловать это решение в суде.

Ранее стало известно, что Apple удалила игру Fortnite из App Store после того, как Epic Games включил функцию прямых платежей, которая нарушает правила оплаты внутри приложений производителя iPhone.

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