Эксперт предупредил об опасности посещения сайтов в режиме инкогнито

Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB Сергей Никитин рассказал, что режим инкогнито может обеспечить приватность пользователя на определенном устройстве, но при этом не гарантирует анонимность в интернете, передает агентство «Прайм».

По его словам, ликвидация истории просмотров на конкретном гаджете — главная задача, которую решает режим инкогнито.

«Таким образом, этот режим не обеспечивает вашей анонимности в Сети, а скорее обеспечивает вашу приватность на определенном устройстве», — сообщил Никитин.

Он добавил, что использование такого режима оправдано, если человеку приходится пользоваться чужим или общественным компьютером, так как позволяет не сохранять историю посещений, автозаполнений, cookie-файлы, синхронизацию вкладок и последних поисковых запросов.