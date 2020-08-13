Вооруженные люди захватили офисы «Яндекса» в Минске
Вооруженные люди захватили офис «Яндекса» в Минске, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Подтверждаем. Выясняем детали», — сказали в пресс-службе компании.
Ранее источник сообщил, что неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы «Яндекса» в Минске, внутри находятся несколько сотрудников.
Детали произошедшего уточняются.
Также СМИ Белоруссии сообщают об обысках в минском офисе компании Uber.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.
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