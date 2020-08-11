TikTok отслеживал данные пользователей при помощью запрещенной Google тактики

Китайский видеосервис TikTok собирал уникальные данные с млн мобильных устройств, которые позволяют приложению отслеживать пользователей в интернете. При этом приложение обходило меры защиты конфиденциальности в операционной системе Android от Google, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на экспертов по безопасности мобильных телефонов сообщает, что данная тактика, которая, была скрыта с помощью необычного дополнительного уровня шифрования, вероятно, нарушила правила Google. Речь идет о правилах, ограничивающих способы отслеживания людей приложениями.

При этом пользователи TikTok не получали от сервиса уведомления об использовании такой тактики, указывает газета.

По данным издания, сервис прекратил применять ее еще в ноябре прошлого года.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». Согласно документу, у американских компаний остается 45 дней на то, чтобы прекратить все сделки с материнской компанией приложения ByteDance. Таким образом, если ни один американский бренд не выкупит TikTok у китайцев до истечения обозначенного дедлайна, сервис окажется под запретом.

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