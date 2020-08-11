Раскрыты новые подробности об игре Cyberpunk 2077
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Компания CD Projekt RED провела вторую презентацию Night City Wire по своему грядущему блокбастеру Cyberpunk 2077.
В ходе презентации разработчики рассказали о трех вариантах предыстории главного героя: странник, парень с улицы и представитель крупной корпорации. По словам авторов, этот выбор будет влиять на развитие сюжета на протяжении всего дальнейшего хода игры.
Огнестрельное оружие также будет поделено на три класса: силовое, техническое и смарт-оружие. Для использования также будут доступны оружие ближнего боя и киберпротезы.
Релиз игры запланирован на 19 ноября 2020 года.
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