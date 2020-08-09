В центре Минска несколько часов отсутствует интернет

В центре Минска уже несколько часов отсутствует интернет. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Как отмечает агентство, телефонная связь и смс в городе пока есть.

В настоящее время в белорусской столице проходят акции протеста в связи с результатами президентских выборов.

Ранее сообщалось, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%.

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