В центре Минска несколько часов отсутствует интернет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В центре Минска уже несколько часов отсутствует интернет. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Как отмечает агентство, телефонная связь и смс в городе пока есть.
В настоящее время в белорусской столице проходят акции протеста в связи с результатами президентских выборов.
Ранее сообщалось, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты
— Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Минске и Гродно
— К месту протестов в Минске прибыли подразделения внутренних войск страны