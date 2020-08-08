В Минске полностью отключат связь и интернет в день выборов, пишут СМИ
В Минске заблокируют связь в день выборов президента Белоруссии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам сотрудника сотовой компании, 9 августа отключат интернет, мобильную связь и стационарные телефоны.
«Нам уже поступило распоряжение, начальство рекомендовало работать как получится. Но, скорее всего, закроемся. Так решили большинство магазинов», — добавил он.
На данный момент известно, что связь отключат только по Минску. При этом перебои могут начаться уже вечером 8 августа.
Отмечается, что слова работника компании сотовой связи подтвердили и в одной из центральных гостиниц Минска.
«Всех сотрудников отелей оповестили, что 9 августа интернета в гостинице не будет», — сообщали там.
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