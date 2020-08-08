В МИД действия США против TikTok назвали примером недобросовеcтной конкуренции

Действия властей США в отношении социальной сети TikTok («Тик-ток») являются вопиющим примером недобросовестной конкуренции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что санкции против китайского сервиса нарушают широкий круг международных обязательств Соединенных Штатов, в том числе по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации.

Представитель МИД отметила, что основываясь на бездоказательных обвинениях, Вашингтон запрещает американцам сотрудничать с владеющей «ТикТок» китайской компанией ByteDance («Байт-дэнс»), а также принуждает к продаже этой соцсети корпорациям США.

По словам Захаровой, эти действия представляют собой вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование в международном информационном пространстве.

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