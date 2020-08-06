Instagram Reels будет доступен россиянам в ограниченной версии

Россияне смогут пользоваться сервисом коротких видео Instagram Reels в ограниченном варианте: смотреть контент, но не слушать музыку, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Facebook.

«Reels недоступно в странах, где мы не обладаем правами на использование музыки. В этих странах люди смогут смотреть контент Reels, но не слышать музыку», — сказал представитель.

Он отметил, что сервис заработает в более чем 50 странах, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию.

Ранее стало известно, что компания Facebook запускает сервис коротких видео, который может стать конкурентом для популярного китайского приложения TikTok.

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