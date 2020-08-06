Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за «дезинформации о коронавирусе», сообщает The Hill.

«Новый день, новое проявление откровенной предвзятости Кремниевой долины по отношению к президенту, когда правила работают только в одном направлении», — заявила заместитель пресс-секретаря штаба Кортни Барелла.

Ранее сообщалось, что фрагмент интервью Трампа, в ходе которого он заявил, что дети «почти неуязвимы» к COVID-19, удален Facebook за распространение дезинформации о коронавирусе. Страница предвыборного штаба Трампа в Twitter, где также был опубликован отрывок интервью, была заблокирована до удаления видео.

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