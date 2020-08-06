Facebook заблокировал пост Трампа за дезинформацию о COVID-19

Публикация президента США Дональда Трампа в Facebook была удалена, так как содержит дезинформацию о новой коронавирусной инфекции, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Facebook.

Удаленный пост главы государства содержал фрагмент его интервью программе Fox & Friends телеканала Fox News, указано в сообщении. В ходе интервью Трамп заявил, что дети «почти неуязвимы» к COVID-19.

Видеозапись была также опубликована на странице предвыборного штаба Трампа в Twitter. Социальная сеть запретила аккаунту публиковать посты до удаления видео, рассказал представитель Twitter.

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