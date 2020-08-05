Помпео: власти США хотят исчезновения из App Store «сомнительных» китайских приложений

Глава госдепа США Майк Помпео заявил, что американские власти хотят исчезновения из App Store «сомнительных» китайских приложений. Об этом сообщает Yahoo! Finance.

Он в частности выделил сервисы TikTok и WeChat, которые, по его мнению, «могут вызывать угрозу» безопасности.

Госсекретарь добавил, что его ведомство совместно с другими американскими министерствами намерено вести работу по ограничению возможностей китайских приложений, которые занимаются сбором, обработкой и хранением информации пользователей.

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