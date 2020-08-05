Помпео: власти США хотят исчезновения из App Store «сомнительных» китайских приложений
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава госдепа США Майк Помпео заявил, что американские власти хотят исчезновения из App Store «сомнительных» китайских приложений. Об этом сообщает Yahoo! Finance.
Он в частности выделил сервисы TikTok и WeChat, которые, по его мнению, «могут вызывать угрозу» безопасности.
Госсекретарь добавил, что его ведомство совместно с другими американскими министерствами намерено вести работу по ограничению возможностей китайских приложений, которые занимаются сбором, обработкой и хранением информации пользователей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Уничтожат интернет»: Дуров о конфликте США и TikTok
— Трамп настаивает на покупке всей соцсети TikTok и выплате доли в бюджет США