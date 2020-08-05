Армения ограничит вещание иностранных телеканалов, в том числе российских

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон «Об аудиовизуальных медиа», согласно которому в стране в общественном мультиплексе ограничат вещание иностранных телеканалов, в том числе российских. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что данный закон в окончательном чтении был принят Национальным собранием (парламентом) 16 июля. Он вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

В документе прописано, что иностранные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс лишь на основании межгосударственного договора.

По словам главы отдела лицензирования Лианны Дохикян, зарубежные телеканалы в данный момент лицензированы и будут действовать как минимум до истечения срока их лицензии, 20 января 2021 года.

«Если до этого будут заключены межгосударственные договора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров», — пояснила Дохикян.

В настоящее время в Армении транслируются такие российские телеканала, как «Первый канал», «РТР Планета», «Россия. Культура» и межгосударственный телеканал «Мир».

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