Слитые в сеть данные голосовавших по поправкам недействительны

Персональные данные участников электронного голосования по вопросу поправок к Конституции, которые продаются в даркнете, недействительны, заявил глава штаба по наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух. Об этом сообщает РИА «Новости».

Попавшие в сеть сведения недействительны, угроза опасных последствий отсутствует, отметил Массух.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что база данных с утекшими в сеть персональными данными голосовавших по вопросу поправок к Конституции продается в даркнете. По данным СМИ, база включает в себя номера и серии паспортов.

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