Twitter грозит штраф в $150 млн за использование данных пользователей для рекламы

Американская компания Twitter, может выплатить Федеральной торговой комиссии (ФТК) Соединенных Штатов от $150 млн до $250 млн в качестве штрафа за использование для целевой рекламы личных данных пользователей одноименной социальной сети. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, в компанию поступил проект исковой жалобы комиссии, где говорится, что Twitter с 2013 по 2019 год использовала для рекламы телефонные номера и адреса электронной почты, доверенные ей пользователями соцсети для безопасности.

Компании инкриминируется нарушение соглашения о неразглашении личных данных.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о плана ФТК провести проверку в отношении Twitter с целью выяснить обстоятельства массового взлома аккаунтов в 2009 году. Тогда злоумышленникам удалось, в частности, получить контроль над учетной записью Барака Обамы, который в то время являлся избранным президентом США, однако еще не вступил в должность.

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