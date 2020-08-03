СМИ: русские хакеры украли секретные документы по торговле между США и Британией

Русских хакеров заподозрили в краже секретных документов по торговле между США и Великобританией, пишет The Telegraph со ссылкой на два источника.

По данным газеты, они были похищены с электронной почты бывшего министра торговли Британии Лиама Фокса. При этом об этих документах стало известно еще накануне парламентских выборов в Соединенном Королевстве, состоявшихся в 2019 году.

Как рассказали источники, хакеры имели доступ к почтовому аккаунту Фокса несколько раз в период с 12 июля по 21 октября прошлого года. Среди украденной информации было шесть пакетов документов, подробно описывающих торговые переговоры между британской и американской сторонами, сообщает издание.

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