Прокуратура начала проверку по утечке в Сеть данных автомобилистов Москвы

Столичная прокуратура начала проверку информации о продаже в Сети базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

»Прокуратура Москвы организовала проверку сообщений о продаже в интернете базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья, в которой содержатся сведения о транспортных средствах, имена и телефоны владельцев автомобилей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что на продажу в интернете выставили базу с данными об 1 млн водителей Москвы и Подмосковья.

Она содержит ФИО автомобилиста, дату регистрации машины, государственный регистрационный знак, марку, модель, год выпуска, телефон водителя и дату его рождения, регион регистрации, VIN-код, серию и номер свидетельства о регистрации и паспорт транспортного средства.

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