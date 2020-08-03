Медведев рассказал об опасности сетевого экстремизма

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что сетевой экстремизм на фоне сложной социально-экономической обстановки стал представлять собой значительную опасность. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в первом полугодии 2020 года зарегистрировано 442 экстремистских преступления, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом зампред рассказал на совещании по вопросу «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса».

Медведев также добавил, что в текущем году заметно выросло число противоправных деяний, связанных со сбытом наркотиков через сеть.

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