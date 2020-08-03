Источник сообщил, что взлома базы МВД с данными о водителях не было

Базы МВД с информацией об автомобилистах не взламывались, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, взлома информационных систем не было и на данный момент они работают стабильно.

В правоохранительных органах не исключают, что утечка могла произойти на уровне страховых компаний или многофункциональных центров. Правоохранители пытаются это выяснить.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что на продажу в интернете выставили базу с данными об 1 млн водителей Москвы и Подмосковья.

Она содержит ФИО автомобилиста, дату регистрации машины, государственный регистрационный знак, марку, модель, год выпуска, телефон водителя и дату его рождения, регион регистрации, VIN-код, серию и номер свидетельства о регистрации и паспорт транспортного средства.

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