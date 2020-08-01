WSJ: Microsoft приостанавливает переговоры о покупке TikTok из-за Трампа

Компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Причиной стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не поддержит покупку TikTok американской компанией и предпочтет запретить приложение на территории страны, рассказали источники.

Ранее Трамп заявил, что намерен санкционировать блокировку приложения на всей территории страны из-за того, что оно, предположительно, может передавать личные данные пользователей властям КНР.

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