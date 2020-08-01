МИД России предупреждает о «киберхаосе» из-за санкций Евросоюза

Киберсанкции Евросоюза в отношении россиян приведут не к порядку, а к «киберхаосу», указано в заявлении российского министерства иностранных дел в Facebook.

По мнению российской стороны, санкции свидетельствуют, что Европейский союз предпочитает одностороннее давление и ограничения, а не серьезный диалог сторон с целью урегулирования разногласий.

«Такой подход приводит к новому политическому противостоянию и кибер хаосу, а не к порядку, о котором так любят говорить наши партнеры ЕС», — указано в заявлении.

30 июля Евросоюз ввел санкции против граждан России, Китая и КНДР из-за предполагаемых кибератак WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Под действие ограничительных мер попали Алексей Минин, Алексей Моренц, Евгений Серебряков, Олег Сотников, а также Главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

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